Diabetes, Aids, anemia: 6 doenças que afetam a boca e você nem imagina

O que o dentista pode fazer: Tratamento odontológico de rotina, orientações de higiene e melhora dos hábitos alimentares, além da necessária abordagem do problema e o devido encaminhando do paciente para uma terapia que lhe garanta o bem-estar físico e mental.

5. HIV/Aids

Uma das primeiras manifestações do paciente infectado por HIV pode acontecer na cavidade oral. Trata-se da candidíase pseudomembranosa aguda, caracterizada por placas esbranquiçadas no interior da boca, parecidas com leite coalhado. Essas placas se destacam com facilidade, permanecendo um fundo avermelhado e sanguinolento (o quadro ocorre em todos os casos de imunossupressão).

O que o dentista pode fazer: Após ouvir o histórico do paciente, ele deve pedir exame laboratorial para detecção do vírus e encaminhar o paciente para o médico competente.

6. Sífilis

Essa IST (Infecção Sexualmente Transmissível) tem como causa uma bactéria, a Treponema pallidum. A manifestação se dá em três estágios: sífilis primária, secundária e terciária. O sintoma bucal mais comum no primeiro estágio é o aparecimento de uma ferida (cancro duro) indolor, que desaparece espontaneamente em três ou quatro semanas. Já no segundo estágio, podem ser identificadas várias lesões chamadas de placas mucosas; no último, é observada a goma sifilítica, ou seja, perfurações e destruição do tecido bucal.