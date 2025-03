Vai uma gelada? Como escolher uma cerveja que seja melhor para a saúde

Cerveja tem lá seus pontos positivos

Ao contrário do que muitos pensam, a cerveja mais natural contém diversos nutrientes. Composta por cerca de 90% de água, ela também tem antioxidantes provenientes do lúpulo e do malte, que auxiliam no funcionamento do organismo. "Ela dispõe de um aporte proteico e calórico, além de sais minerais e algumas vitaminas do complexo B, principalmente", explica o engenheiro de alimentos Flávio Luís Schimdt.

A nutricionista Juliana Kato destaca que o lúpulo, responsável pelo sabor amargo e aroma da bebida, contém compostos fenólicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. "Além disso, a levedura da cerveja é rica em micronutrientes e considerada um probiótico, por conter o fungo Saccharomyces cerevisiae."

Entre os nutrientes presentes, estão a niacina (B3), que contribui para a redução do colesterol, e o folato (B9), essencial para a formação do DNA. Já os minerais incluem magnésio, que atua no funcionamento celular, fósforo, envolvido na reparação de tecidos, e selênio, um antioxidante que combate os radicais livres.

No entanto, os possíveis benefícios só ocorrem com consumo moderado e para quem não tem intolerância aos ingredientes ou aos produtos da fermentação.

Com ou sem glúten?

A cerveja tradicional contém glúten, pois é feita com cereais como cevada, trigo e centeio. Por isso, não é indicada para pessoas com doença celíaca, alergia ou intolerância ao glúten. Para atender esse público, existem versões sem glúten, produzidas com cereais alternativos, como arroz, ou com enzimas que degradam a proteína.