Surto nos EUA, recorde de casos na Europa: por que sarampo reapareceu?

Nos EUA, o sarampo havia sido considerado erradicado, mas o país enfrenta agora seu maior surto em 10 anos, com mais de 300 infecções confirmadas nos estados do Texas e do Novo México. Duas mortes já foram registradas, as primeiras em uma década.

O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., enfrenta duras críticas pelo manejo da crise. Conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas, Kennedy minimizou a gravidade do surto e fez declarações controversas, sugerindo que a vacina contra o sarampo pode causar cegueira e perda auditiva —alegações refutadas pela comunidade científica.

A situação tem gerado instabilidade no governo, com renúncias dentro da equipe de Kennedy e o recuo da Casa Branca na nomeação de aliados do secretário para cargos-chave no setor de saúde pública.

No México, os casos de sarampo dobraram em uma semana, passando de 22 para 43 infecções confirmadas. A maioria foi registrada em Chihuahua, estado que faz fronteira com o Texas, onde ocorre o surto mais grave dos EUA. O governo mexicano anunciou uma intensificação da campanha de vacinação, com foco em crianças e profissionais de saúde.

O secretário de Saúde do México, David Kershenobich, afirmou que mais da metade dos infectados tem entre 5 e 9 anos e que, entre os 39 casos em Chihuahua, nenhum paciente havia sido vacinado. O México não registrava casos nativos de sarampo desde 1996, mas agora vê a doença ressurgir por meio de infecções importadas.

E no Brasil?

No Brasil, o estado do Rio de Janeiro confirmou três casos de sarampo em 2024, dois em crianças da mesma família na Baixada Fluminense e um em Itaboraí. O governo reforçou a importância da vacinação e orientou a notificação imediata de casos suspeitos.