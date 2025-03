Substituir açúcar por adoçante ajuda mesmo a emagrecer?

E adoçante também tem dose máxima de consumo indicado, viu? A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determina que essa informação esteja na tabela nutricional presente na embalagem de cada produto.

Em quais adoçantes apostar

Esses três adoçantes naturais podem auxiliar tanto na manutenção da perda de peso quanto na transição para um paladar menos doce.

Stévia

Por mais que tenha um sabor levemente amargo, é considerada uma planta medicinal e está na lista dos adoçantes naturais mais saudáveis. Não impacta no nível de açúcar no sangue, tem zero calorias, atua no controle de hipertensão, obesidade e retenção de líquidos ou inchaços na região abdominal. Não há contraindicações para grávidas.