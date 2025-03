Alimentos podem explodir ou até soltar faísca no micro-ondas; como aquecer?

Segundo Thays Pomini, nutricionista pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), no que compete a vegetais, os com casca grossa, como batatas e abóboras, têm maior risco de explosão devido ao acúmulo de vapor interno. Quanto aos pequenos, como tomatinhos e uvas, também apresentam risco moderado de explosão, especialmente se a pele deles estiver intacta.

Ovos com casca, mesmo já cozidos, também podem ir pelos ares se aquecidos no micro-ondas. Isso acontece, continua Pomini, porque se forma vapor rapidamente dentro da casca, que é rígida e não permite um escape. Além disso, a gema, por ser mais densa e conter mais umidade/água, retém o calor mais rapidamente do que a clara, o que faz com que a pressão interna aumente até causar a explosão.

Carnes processadas e embutidos, como salsichas, também são outros alimentos sujeitos a estragos, ou então ficam ressecados, malcozidos e com gosto ruim. Até faíscas podem surgir durante o aquecimento deles. Esse fenômeno, o "arco elétrico", é devido à alta concentração de sais minerais, como o sódio e aditivos.

"Esses sais agem como condutores de eletricidade, fazendo com que o alimento se comporte como um pequeno 'objeto metálico' dentro do micro-ondas. Superfícies irregulares, como as pontas da salsicha, aumentam a probabilidade de o fenômeno ocorrer", explica Mariana Rodrigues, professora de engenharia elétrica do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).

Alguns legumes também são ricos em micronutrientes metálicos (como o ferro, principalmente) e incluem ervilha, vagem, beterraba, brócolis e espinafre.

Riscos variam e envolvem recipientes

Quando um alimento explode dentro do micro-ondas, pode espalhar resíduos e, a depender da gravidade do estrago (ex.: porta quebrada, vedação danificada), interferir no bom funcionamento do aparelho. "Em altos níveis, a frequência de radiação não ionizante liberada pode ser prejudicial", informa a nutricionista Cibele Brasil Breves, da Cruzeiro do Sul Virtual.