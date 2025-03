Medicamento Mounjaro já tem data para ser comercializado no Brasil

Entenda a medicação

Fabricado pela farmacêutica Eli Lilly, o Mounjaro tem como ativo a tirzepatida. Sua ação é semelhante à da semaglutida (princípio ativo do Ozempic, por exemplo), mas, ao acionar dois hormônios de uma vez, seu efeito é potencializado. Nos estudos da Eli Lilly, o Mounjaro se mostrou mais efetivo que o Ozempic na redução do nível de hemoglobina glicada, um parâmetro que indica o controle do diabetes tipo 2.

A aplicação do Mounjaro é injetável, semanal e subcutânea, com dose progressiva. O tratamento com a tirzepatida deve começar na dosagem de 2,5 mg e passar pelas doses de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, até chegar a 15 mg. O uso do remédio deve ser feito com acompanhamento médico e pode oferecer efeitos colaterais como hipoglicemia, náuseas e incômodos gastrointestinais.

Mounjaro é mais efetivo que Ozempic na perda de peso

O resultado foi publicado em um estudo da revista científica JAMA Internal Medicine em julho de 2024. O artigo mostra que a tirzepatida é mais efetiva na perda de peso entre pacientes com sobrepeso e obesidade do que a semaglutida, ativo do Ozempic e do Wegovy.

O uso da tirzepatida foi mais efetivo. A substância levou tanto a porcentagens maiores de perda de peso corporal quanto fez com que mais pessoas chegassem a perdas significativas. Este foi o primeiro estudo que comparou diretamente a efetividade das duas substâncias. Até então, os dados sobre o potencial dos medicamentos eram os dos ensaios clínicos de fase 3, feitos separadamente para cada medicação.