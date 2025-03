9 erros no treino cardiovascular que sabotam seus resultados na academia

7. Não considerar outras formas de treino cardiovascular

Exercício de moutain climber ajuda a desenvolver resistência, agilidade, força central e equilíbrio. Imagem: iStock

Diversificar o treino cardiovascular é fundamental para maximizar os benefícios para o corpo e evitar estagnação nos resultados.

Embora atividades de baixo impacto, como caminhada e corrida leve, sejam ótimas para a saúde do coração, a inclusão de diferentes tipos de treino e estímulos cardiovasculares e musculares melhoram a eficiência do corpo, as habilidades motoras e reduz o risco de lesão e monotonia.

"A chave para um treino cardiovascular eficiente é equilibrar intensidade, volume, variedade e descanso para alcançar o melhor desempenho e resultados", afirma Cau Saad.

8. Negligenciar a importância do treino de força

A combinação do treino cardiovascular com o treino de força, como musculação, melhora a composição corporal, força funcional e resistência cardiorrespiratória. O ideal é casar as duas modalidades fazendo uma periodização que não atrapalhe e comprometa ambos.