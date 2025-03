De quanto em quanto tempo é necessário trocar a bucha da cozinha?

A maneira mais simples de desinfetar a esponja é usar água quente. Para isso, coloque uma panela com água no fogo e espere até que comece a ferver. Em seguida, mergulhe a esponja completamente na água fervente e deixe por aproximadamente três minutos. Esse processo elimina a maior parte das bactérias e microrganismos presentes nela. Depois, desligue o fogo, retire a esponja com cuidado (pois estará quente) e deixe secar bem antes de usá-la novamente.

2. Solução com água sanitária

Outra opção eficaz é utilizar água sanitária, que tem um alto poder desinfetante. Em um recipiente, misture 1 litro de água com 2 colheres (sopa) de água sanitária (hipoclorito de sódio). Depois, mergulhe a esponja nessa solução e deixe agir por cerca de 10 minutos. Esse método ajuda a eliminar germes e remover resíduos de alimentos. Após esse tempo, enxágue bem a esponja com água corrente para remover qualquer resíduo da solução e deixe secar.

3. Uso do micro-ondas

Se você prefere uma solução rápida, pode higienizar a esponja no micro-ondas. Primeiro, lave-a bem para remover qualquer sujeira visível e deixe-a levemente úmida. Depois, envolva a esponja em uma folha de papel toalha e coloque-a no micro-ondas em potência alta por dois minutos. O calor gerado ajuda a matar as bactérias e reduzir a contaminação. Ao retirar a esponja, tome cuidado, pois ela estará quente. Aguarde esfriar antes de usá-la novamente.

Da cozinha para o banheiro não, nem vice-versa