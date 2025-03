Coalhada é rica em proteína, aumenta a saciedade e disposição

Em smoothies;

Em receitas de bolos, pães, tortas ou molhos, substituindo o creme de leite;

Com mel ou geleia.

As proteínas presentes na coalhada são de alta qualidade e podem ajudar a aumentar a massa muscular, já que o nutriente auxilia na construção e reparo dos tecidos, fundamental para o crescimento dos músculos após os exercícios.

Além disso, os carboidratos complexos presentes no alimento liberam energia de forma gradual, evitando picos e quedas bruscas nos níveis de glicose no sangue. Esse equilíbrio permite que a pessoa mantenha a disposição ao longo do dia.

Tanto a proteína quanto os carboidratos complexos também ajudam a controlar o peso, uma vez que aumentam a sensação de saciedade, o que diminui o consumo de outros alimentos mais calóricos. O baixo teor calórico também a torna uma opção saudável para incluir em dietas de controle de peso.