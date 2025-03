Caso Neymar: adesivo para evitar gravidez existe, mas só para mulher

Adesivo contraceptivo é usado por mulheres

O adesivo anticoncepcional transdérmico contém hormônios femininos. É um método que reduz a chance de gravidez por meio da liberação de estrogênio e progesterona no organismo através de um adesivo aplicado à pele. Os hormônios são capazes de bloquear a ovulação e deixar o muco cervical mais espesso, evitando que os espermatozoides consigam chegar até o útero. Além disso, deixam o endométrio, camada interna do útero, impróprio para a implantação do embrião. Assim, não é indicado para homens.

Adesivo anticoncepcional é usado por mulheres Imagem: Nuvaring Divulgação

O adesivo não previne infecções. Assim como outros métodos anticoncepcionais que não envolvem uma barreira física durante o sexo, o adesivo anticoncepcional não protege contra a infecção pelo vírus HIV e nem contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Para isso, a camisinha é o recurso mais indicado.

O método contraceptivo é muito eficiente. As taxas de segurança são semelhantes às da pílula (99,7%), se utilizado de forma correta. Atrasos nas trocas e erros na aplicação fazem com que a eficácia do método seja em torno de 92%. Trata-se de uma escolha adequada para pessoas com intolerância gástrica ou dificuldade de uso das pílulas anticoncepcionais, além de ser uma opção confortável.

Custo do produto pode dificultar o uso. O preço de uma caixa contendo três adesivos, quantidade suficiente para um mês de contracepção, pode variar entre R$ 50 e R$ 130.