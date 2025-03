Quando é preciso lavar peças de jeans? Faz mal repetir roupa já usada?

Urticária: irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência;

Pediculose: infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus;

Candidíase: infecção fúngica, normalmente na pele ou nas membranas mucosas de genitais.

As partes do corpo mais propensas a serem afetadas são aquelas que entram em contato constante com a roupa e suam com mais frequência. Por isso, é importante ter atenção às axilas, área íntima, parte interna das coxas e nádegas. Indivíduos com histórico de alergias podem estar mais suscetíveis a desenvolver novas irritações, especialmente se o tecido da roupa for sintético, como poliamida ou poliéster, pois o atrito com a pele pode intensificar o problema.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/01/2022 e 17/05/2023