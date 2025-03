Ossos e visão podem ser afetados: o que acontece com o corpo no espaço?

A visão também fica comprometida no ambiente espacial. Os fluidos do corpo se deslocam para a cabeça e exercem pressão sobre os olhos, que, se prolongada, pode levar à síndrome neuro-ocular associada ao voo espacial, que pode alterar a capacidade de foco, às vezes de forma permanente. Ao retornarem à Terra, Williams e Wilmore serão submetidos a um monitoramento regular da saúde.

Como os riscos são minimizados

Na estação espacial, necessidades mais imediatas e básica são bem atendidas pela ISS. Missões de reabastecimento de alimentos, água, oxigênio e filtragem de carbono são enviadas regularmente à estação, que também conta com seis dormitórios, dois banheiros e um ginásio.

Para evitar a atrofia muscular, os astronautas treinam diariamente. Isso inclui uma série de agachamentos, levantamentos, remadas e outros exercícios usando um aparelho instalado na "academia" da ISS. Eles também fazem exercícios em uma esteira e em uma bicicleta ergométrica, além de tomarem suplementos para ajudar a manter os ossos o mais saudáveis possível.

A saúde mental também recebe cuidado. O atendimento psicológico é auxiliado pela integração dos astronautas no trabalho contínuo da estação. Wilmore e Williams se envolveram em trabalhos científicos e de apoio com os outros sete astronautas na ISS. "Em termos de saúde, prevejo que será muito semelhante ao que vimos com alguns de nossos astronautas de seis meses e com os que de fato estão lá há um ano ou até um pouco mais", disse Bailey.

*Com informações de AFP e DW