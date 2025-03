Como controlar a ansiedade: 5 atitudes que ajudam a amenizar seus efeitos

Atividade física de intensidade moderada, feita regularmente, ajuda a controlar os sintomas de ansiedade, porque faz a mente focar no cuidado com o corpo. Geralmente, atividades com alto grau de competitividade devem ser evitadas para não agravar as crises.

4. Respire profundamente

Imagem: iStock

Desenvolver uma respiração curta, superficial e sem ritmo costuma ser uma das reações automáticas em situações que despertam ansiedade, o que reforça a tensão no organismo. Ao perceber que está agindo dessa forma, sente-se confortavelmente e observe a respiração por um minuto. Aprofunde-a aos poucos, movimentando tanto a região torácica quanto a abdominal. Quando a respiração acalmar, volte às atividades normais.

5. Organize a rotina