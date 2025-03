Baixa dopamina pode afetar memória e atenção; veja como estimular produção

Transtorno bipolar

Dá para saber o nível de dopamina no corpo?

Até o momento não existe um teste laboratorial capaz de avaliar os níveis de dopamina no corpo. No entanto, de forma secundária, a atividade das áreas cerebrais nas quais ela é produzida poderia ser observada por meio de exames de neuroimagem, como a tomografia de emissão de pósitrons.

Como aumentar a dopamina

Imagem: Getty Images

Um estudo sobre efeitos da dopamina no cérebro publicado na revista Neuron relatou que a substância tem mais a ver com motivação e relação custo-benefício do que com o próprio prazer. É ela que te empurra para conquistar aquela promoção no trabalho ou conseguir emagrecer mais uns quilinhos. Essa substância química é, na prática, acionada quando se dá o primeiro passo em busca de um objetivo.