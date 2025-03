'Esquecem que somos seres humanos': psicólogos também precisam de ajuda

'Muitos não acreditam que tenho problemas'

Geisyanne Marquezólo, psicóloga que atua no interior do Mato Grosso do Sul, é uma das profissionais que levantam a bandeira nas redes sociais sobre a importância de os colegas psicólogos cuidarem da saúde mental. "Percebo que muitos não cuidam de si e sempre friso que precisamos cuidar bem de si para fazer um bom atendimento aos outros."

Psicóloga Geisyanne Marquezólo defende nas redes sociais sobre a importância de os colegas cuidarem da saúde mental Imagem: Arquivo pessoal

Ela conta que por trabalhar com diversos casos ao dia, não deixa de fazer terapia. "É muito importante tanto para mim quanto para os meus pacientes." Mas a psicóloga diz que não é raro as pessoas se surpreenderem ao notarem que ela também pode ter suas questões. "Quando digo para as pessoas que também tenho problemas, muitos não acreditam. Eles acham que, por eu ser psicóloga, sei lidar com essas coisas sozinha."

Para Acioli, o primeiro passo na busca por maior amparo aos profissionais de psicologia é acabar com a crença de que coloca o psicólogo é isento de dificuldades emocionais. "Da mesma forma que outras pessoas, ficamos preocupados com as contas, temos problemas na família e ficamos estressados. Por isso, precisamos cuidar de nós para cuidar bem de quem nos procura", ressalta.

Quando procurar ajuda?

Versuti destaca que a periodicidade de acompanhamento psicológico varia de acordo com a demanda de cada profissional, considerando fatores como carga emocional, tipo de atuação, volume de trabalho e demandas pessoais. Mas a recomendação geral é que o psicólogo faça terapia especialmente em momentos de sobrecarga emocional ou dificuldades no trabalho.