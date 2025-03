Moscas de cozinha: se pousarem na comida, é seguro comer? Como afastá-las?

Fortuna é um dos autores de um artigo publicado em 2019 na Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, que mostrou, com um experimento, que 50% das moscas coletadas em uma feira livre em Teixeira de Freitas (BA) tinham a bactéria Escherichia coli, causadora de infecção intestinal.

É importante lembrar que abelhas e formigas, apesar de parecerem inofensivas, também carregam microrganismos e por isso representam risco de contaminação de alimentos.

Como evitar moscas em casa?

As moscas que mais aparecem em nossas casas são três:

Drosófilas ou moscas de frutas: são aquelas pequenas;

Moscas domésticas: aquelas pretas clássicas;