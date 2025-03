Funciona? Mulher diz que fez xixi após sexo para evitar gravidez com Neymar

Any Awuada, mulher que afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador em uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10), voltou a falar sobre a polêmica envolvendo o atleta.



Desta vez, a acompanhante disse aos seguidores que não corre risco de engravidar, pois, segundo ela, teria feito xixi após a relação sexual.

"Gente, fiquem tranquilos, porque eu fiz xixi logo em seguida. E quando você faz xixi logo em seguida, você não engravida. Então, tipo assim, não tem essa possibilidade."

Por que fazer xixi não evita a gravidez?

Ir ao banheiro depois da transa não ajuda em nada a prevenir uma gestação. Quando o homem ejacula dentro da mulher, os espermatozoides são lançados no fundo da vagina. De lá, chegam ao colo uterino, atravessam o útero e nadam em direção às trompas (ou tubos) até atingir seu alvo, o óvulo, para fecundá-lo.