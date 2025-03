Bactéria e peixe-vampiro: os riscos para pênis, vagina e ânus no rio ou mar

Fora da água, tire logo a roupa de banho

Imagem: iStock

Com sungas, maiôs e biquínis no corpo por muito tempo, os genitais e o ânus também ficam suscetíveis a problemas causados por microrganismos, sujeira, sal e produtos químicos. Portanto, retirá-los após sair da água ajuda a prevenir doenças e manter o conforto térmico e a higiene pessoal, lembra Solange Gomes, dermatologista da Clínica Ideal (SP).

Se não for possível trocar imediatamente as peças encharcadas por outras, vale tomar uma ducha prévia, ou se secar com uma toalha limpa, principalmente as áreas de dobras, até tomar um banho de verdade, acrescenta o urologista Alex Meller. Os trajes que foram utilizados devem ser lavados à mão com sabão de coco ou neutro, pois apenas a água corrente não é o suficiente para a limpeza.

Acessórios de se sentar como esteiras, cangas e cadeiras também não devem ser guardados sujos e, na falta deles, não é indicado se sentar diretamente sobre praias de rios ou mares. "Por conta do risco de se pegar bicho geográfico, que faz um caminho avermelhado linear na pele, causando muita coceira", adverte Gomes. As larvas do parasita podem penetrar pés, mãos, nádegas e até genitais.