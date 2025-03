Aumentar em 30 minutos os treinos de cardio muda o corpo; saiba como

Se você fizer sempre os mesmos treinos, seu corpo se adaptará e deixará de evoluir. Por isso, é importante variar as atividades ao longo da semana. Isso pode incluir treinos intervalados, com alternância de alta velocidade e pausas, percursos com subidas, ou rodadas em ritmo moderado e com maior distância. Para combinar essas atividades de forma eficaz, é fundamental contar com a orientação de um profissional, que ajudará a ajustar a intensidade e o volume dos treinos para evitar sobrecarga e promover evolução no condicionamento.

5. Não deixe de lado o fortalecimento

Músculos fortes ajudam a absorver o impacto das corridas e protegem as articulações. Por isso, além de correr, inclua pelo menos duas sessões semanais de exercícios de fortalecimento, como musculação, funcional, pilates ou crossfit. Essas atividades não só protegem o corpo contra lesões, mas também potencializam os resultados nos treinos, melhoram a postura e aumentam a consciência corporal.

6. Busque quem incentive

Estar cercado de amigos pode ser uma forma de se manter motivado, especialmente para não deixar a preguiça ou o cansaço dominar. Eles podem ser o incentivo necessário para treinar em dias difíceis ou para alcançar suas metas. Pessoas que correm costumam ter hábitos mais saudáveis e lidam melhor com seus problemas. Para iniciantes, conviver com esses atletas pode ser uma grande lição.

*Com informações de reportagem publicada em 14/02/2020