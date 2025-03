'Sentia pontadas, achei que estava com gases, mas descobri que era câncer'

"Recebo muito carinho e isso me fortalece demais. Também recebo mensagem de pessoas que têm a doença e que encontraram esperança e acolhimento nas minhas postagens. O câncer é muito injusto, né? Ele mexe com o seu corpo, com o seu emocional e a sua autoestima. Você se sente muito sozinho", diz.

Ainda não tive alta. Mas, graças a Deus, o câncer está em remissão e não está mais ativo no meu corpo. Os meus exames de imagem estão todos limpos e a massa diminuiu quase toda. Não foi a pior coisa do mundo ter um câncer. A pior coisa do mundo seria ter um câncer e não tirar nenhuma lição disso.

Beatriz Gabriely de Godoy Felix

Entenda o que é linfoma não Hodgkin

O linfoma é um tipo de câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático. O sistema linfático faz parte do sistema imunológico e ajuda o corpo humano a combater as doenças.

São vários os tipos de linfomas não Hodgkin e, entre eles, está o que ocorre no mediastino. "O mediastino é o espaço que nós temos entre a região do coração e os pulmões. E, no caso do linfoma não Hodgkin no mediastino, é ali que o tumor se desenvolve. É um tipo raro de câncer, que ocorre em cerca de 3% dos casos", explica Daniela Dias, hematologista do Instituto Paulista de Cancerologia.

Esse tipo de linfoma acontece, principalmente, em mulheres entre 20 e 30 anos. Entre os principais sintomas da doença estão tosse prolongada, dores no peito, dificuldade para respirar, febre e transpiração excessiva.