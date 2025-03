Prefere correr na rua? Essas 5 razões vão te ajudar a 'aceitar' a esteira

Muitos corredores torcem o nariz quando precisam ir para a esteira. Afinal, treinar assim pode ser monótono para quem curte a energia de praticar a atividade na rua. Mas, há boas razões para usar o equipamento —e ele pode contribuir para o ganho de performance.

1. Comodidade

Está chovendo, fazendo muito frio, seus compromissos não deixam você dar conta da planilha ou você está viajando e não tem nenhuma opção de local para correr com segurança? Se você tem acesso a uma esteira, na sua casa, na academia ou mesmo no hotel, não terá desculpas para deixar seu treino de lado e será muito mais fácil encaixar um corridinha em qualquer hora do dia.

2. Variação

Além de ser uma arma poderosa para quem está começando a dar os primeiros passos, dá para andar ou correr, simular subidas e ainda combinar várias situações, como se você estivesse encarando um percurso cheio de obstáculos. Além do mais, você pode até fazer aqueles seus treinos mais fortes, com variação de velocidade, como tiros, fartlek e de ritmo.