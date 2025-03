Carnaval em PE: 16 pessoas foram furadas por agulha; quais os riscos?

Polícia Civil de Pernambuco está investigando os casos. Em nota enviada a VivaBem, eles informaram que estão orientando que as vítimas que ainda não registraram o boletim de ocorrência procurem a delegacia mais próxima.

Em 2024, foram 29 casos registrados — sendo a maioria no Recife (no Galo da Madrugada e no Marco Zero) e 11 em Olinda. No ano passado, uma jovem contou a VivaBem que estava em um show na Praça do Carmo, em Olinda, quando sentiu uma "queimação" no braço direito. "Vi que tinha um furo, com um pouco de sangue", disse.

Não se sabe se as agulhas estavam ou não contaminadas. Popularmente, pessoas que saem furando indivíduos com objetos pontiagudos, como seringas e agulhas, com objetivo de passar doenças, são chamadas de "carimbadores". O termo também diz respeito ao grupo que faz sexo sem camisinha e sem mencionar o HIV aos parceiros, no intuito de transmitir o vírus.

Importante ressaltar que a transmissão do HIV não é tão simples assim. Para ocorrer a contaminação, o sangue da seringa teria de ter sido coletado pouco tempo antes da picada na vítima, de acordo com o infectologista Rico Vasconcelos, ex-colunista de VivaBem. Além disso, o dono do sangue não poderia estar em tratamento contra o HIV.

Pacientes devem tomar medicações e realizar testes

Medicações da PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) fazem parte do protocolo. Tratamento tem objetivo não só de prevenir HIV, mas hepatites virais e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Exames e testes podem ser necessários no momento do atendimento.