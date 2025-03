Inflamação na garganta pode virar pedra nas amígdalas; como identificar?

Pedras nas amígdalas são um problema bastante comum, mas pouco conhecido e comentado. São pequenas pedrinhas de cor branca ou amarelada que se formam nas amígdalas e cujo termo médico é caseum. Geralmente, têm textura de massinha, mas podem se solidificar e ficar mais endurecidas, parecidas com pedras - daí o nome. Felizmente, ao contrário dos cálculos na vesícula ou nos rins, as pedras nas amígdalas são inofensivas e eliminadas tratando a origem do problema.

Ainda não se sabe exatamente o que leva à formação dessas pedrinhas, que podem ser bastante incômodas e gerar mau hálito crônico, irritação na garganta e dificuldade de engolir. De acordo com o otorrinolaringologista Hugo Valter Lisboa Ramos, do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia, existem duas hipóteses: a mais antiga diz que essas pedras são formadas pelo acúmulo de alimentos triturados pela mastigação, que se alojam nas criptas (pequenos buraquinhos que existem na superfície das amígdalas). "Segundo a teoria, esses alimentos sofrem ação de bactérias que levam à fermentação do conteúdo, que endurece, causando consequente mau cheiro na boca e dor na garganta", explica Ramos.

A ideia mais recente, no entanto, reconhece que o caseum não é formado por alimentos acumulados. Trata-se, na verdade, de uma secreção chamada de exudato, fabricada pelas amígdalas quando há uma inflamação crônica na garganta. "Essa faringite persistente, além de provocar o surgimento das pedras nas amígdalas, também causa dor de leve intensidade, halitose, pigarro constante e sensação de ter uma 'bola na garganta'", descreve o otorrino.