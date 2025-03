Doar sangue com frequência pode diminuir risco de câncer, aponta estudo

Quando as pessoas doam sangue, as células-tronco da medula fabricam novas células sanguíneas em grande quantidade. O esforço para substituir o sangue perdido acaba "filtrando" alguns destes clones.

Como o estudo foi feito?

Estudiosos analisaram amostras do sangue de 200 doadores frequentes. Estes pacientes haviam doado sangue três vezes ao ano por mais de 40 anos, ou seja, mais de 120 vezes no total. Eles ainda compararam os resultados —com o auxílio do time do Centro de Doação de Sangue da Cruz Vermelha Alemã— com os daqueles que haviam doado sangue menos de cinco vezes, no total.

Imagem: iStock

Os grupos tinham o mesmo nível de diversidade de clones, ou seja, os mesmos tipos de células mutantes ocorriam em quem doava muito ou pouco. No entanto, a composição das células sanguíneas era diferente ao analisá-las mais de perto.

Todos tinham alterações no gene DNMT3A, por exemplo. Ele é conhecido por ter mutações em pacientes que desenvolvem leucemia. No entanto, no caso dos doadores frequentes, estas mutações não estavam nas áreas associadas ao desenvolvimento do câncer.