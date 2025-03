Aos 71, ele faz flexão com 60 kg e superou assassinato da esposa com treino

Você olha para o Jorge hoje e vê que ele tem um ar muito mais feliz. Antes ele estava abatido e depressivo com tudo o que viveu.

Alyne Oushima

Antes e depois de Jorge. Na esquerda com 58 anos e à direita com 71. Ele começou musculação aos 60 e ganhou mais de 10 kg Imagem: Arquivo pessoal/Giacomo Vicenzo/UOL

Sucesso nas redes

Alyne criou redes sociais para Jorge, que não era muito ligado à internet, para documentar sua evolução física. E chamou a atenção: conquistou mais de 100 mil seguidores no Instagram.

"Ele tem recebido até mesmo cantadas de homens e mulheres, que dizem que querem encontrá-lo, treinar com ele", diz Alyne aos risos. É ela quem gerencia as redes sociais do marido e garante que não tem ciúmes.