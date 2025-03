Paciente sobrevive mais de 100 dias pela 1ª vez com coração de titânio

Ele foi monitorado em ambiente hospitalar até fevereiro. Foi então que recebeu alta e o título, oficial, de primeiro paciente a deixar um hospital com o coração de titânio. Segundo a equipe médica, o paciente levava uma vida relativamente normal com o equipamento, mas vivia em uma residência próxima ao São Vicente, para o caso de emergência.

No início de março, o homem voltou ao hospital e teve o coração de titânio retirado. Nesta cirurgia, ele recebeu finalmente o transplante do órgão humano e agora se recupera com sucesso.

Para que serve o coração de titânio?

Equipamento é um recurso temporário para pessoas com falência cardíaca. Ele supre as necessidades circulatórias de quem aguarda por um doador humano na fila de transplantes. Outros cinco pacientes já receberam o coração de titânio em hospitais dos EUA, mas permaneceram com ele por menos de um mês, de acordo com a revista Nature.

Timms e seu coração de titânio; ele teria se inspirado a desenvolver o equipamento depois que seu pai morreu de insuficiência cardíaca Imagem: Divulgação/BiVACOR

Recorde não só atesta eficiência do aparelho, mas pode ajudar a conhecer melhor seu funcionamento. O homem passou mais de três meses com o coração de titânio antes de receber um humano. O fato de o paciente ter sido monitorado por um período bem mais longo proporcionará aos médicos a chance de estudar melhor como o corpo pode se adaptar ao equipamento.