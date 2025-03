Suco de beterraba no pré-treino pode ajudar você a ficar mais forte

No entanto, quando consumimos o nitrato natural presente em vegetais, como a beterraba, as bactérias que vivem na nossa boca dão o pontapé inicial para que ele seja transformado em nitrito e, na sequência, em óxido nítrico, uma molécula poderosa com diversos efeitos em nosso corpo.

Um desses efeitos está relacionado ao aumento da força muscular, segundo estudo publicado na Acta Physiologica, que envolveu pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, da Universidade de Queensland, Austrália, e do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos.

Como foi feito o estudo

Durante o estudo randomizado e cruzado, dez homens considerados saudáveis foram convidados a consumir nitrato de potássio ou um placebo.

Biópsias musculares foram feitas em quatro estágios: no início do estudo, 1 e 3 horas após a ingestão do suplemento, e imediatamente após os exercícios —60 contrações intermitentes máximas dos extensores do joelho.

Ao comparar os resultados, os pesquisadores observaram que os participantes que consumiram nitrato de potássio apresentaram níveis mais altos de nitratos nos músculos das pernas por várias horas após a ingestão da solução.