Só é preciso tomar creatina nos dias em que for treinar? Veja como usar

Além dos benefícios consolidados à força muscular e hipertrofia, há investigações em curso para avaliar o uso da creatina em outros aspectos da saúde, como no diabetes, na osteoartrite, fibromialgia e até em ganhos cognitivos e de saúde mental. No entanto, não há protocolos definidos, porque são necessários mais estudos que alcancem resultados robustos.

"Esse crescente de evidências sugere que a creatina pode desempenhar um papel sistêmico na saúde e no bem-estar humano, sendo segura para diversas faixas etárias, desde crianças até idosos. Embora o papel da suplementação na função cerebral seja promissor, ainda existem lacunas importantes na pesquisa que precisam ser abordadas", destaca a nutricionista Alice Erwig.

É para tomar apenas em dias de treino?

Imagem: iStock

O uso da creatina deve ser diário, independente de ir à academia ou não. É isso que cria o estoque de energia no músculo.

Quanto à dúvida de se tomar creatina em um horário específico, saiba que não há estudos que apontem vantagens de tomar a creatina no mesmo horário do dia —inclusive antes do treino, já que ela não funciona como um pré-treino (para aumentar a performance logo após a ingestão).