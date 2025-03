'Nunca tinha descascado banana': ela mostra saga com seletividade alimentar

Um dos tratamentos para a seletividade alimentar são as oficinas sensoriais, em que o paciente passa a conhecer mais sobre os alimentos que provocam rejeição.

A Isa queria muito conseguir comer banana, então a gente começou com uns chips de banana verde, que têm gosto mais salgadinho, depois passamos para um bolo de banana, doce de banana. Então ela pegou a fruta, manuseou, esmagou com garfo. E ela chegou a morder e comer um pedaço. Ainda com dificuldade, porque foi uma primeira exposição. E a exposição tem de ser progressiva, de forma lenta, segura e controlada.

Luíza Tavares, nutricionista

Isabella também considera uma vitória o dia em que conseguiu comer um pedaço de banana. "Durante a consulta, me dei conta que nunca tinha descascado uma banana, não me lembrava de já ter feito isso. Então, manuseei, olhei, cheirei. Eu parecia um bebê, tentando descascar com a pontinha do dedo", lembra.

Ela começou o tratamento há cerca de três meses, mas já colheu resultados.

"Cheguei na nutricionista dizendo que eu não comia nenhuma fruta. Com o passar das consultas, a gente percebeu que há coisas que eu como, mas que eu era tão punitiva comigo mesma que dizia que não comia nada. Por exemplo, eu adoro coco, como lascas de coco, bolo que tem coco. Eu como coco em basicamente todas as suas formas."

A jornalista também afirma estar bem mais segura em relação à introdução alimentar do filho. "As pessoas julgam muito. Já me falaram que eu era uma mãe horrível, que não passava as vitaminas ou nutrientes para o meu filho devido à minha alimentação."