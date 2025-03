Corrida realmente emagrece? Entenda os impactos do exercício na saúde

3. Melhora o fôlego

Imagem: iStock

O trabalho cardiorrespiratório (aeróbico) proporcionado pela corrida não só fortalece o coração como também potencializa o trabalho do pulmão, aumentando a capacidade de oxigenação e a distribuição de oxigênio no organismo. Resultado? Você vai perceber uma melhora gradual no fôlego com os treinos.

4. Faz bem para a mente

A corrida exige foco e concentração, além de estimular a rapidez de raciocínio. Por esse motivo, correr regularmente ajuda a melhorar a memória e as funções cognitivas.

5. Fortalece e tonifica os músculos

As passadas também atuam no fortalecimento e no ganho de tônus da musculatura da parte inferior do corpo (glúteos, coxas e panturrilhas) —desde que seja realizada com frequência, com uma carga de treinamento e volume adequados para esse resultado.