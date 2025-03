8 comidas proibidas de se ter em casa quando você está de dieta

Grande parte desses alimentos pré-prontos congelados costumam apresentar muito sódio, açúcar, óleos vegetais, gordura saturada, conservantes, aditivos químicos e outras substâncias prejudiciais.

Eles geralmente são bastante calóricos e pobres nutricionalmente, o que não gera saciedade e faz com que você coma muito e logo tenha fome.

Trocas inteligentes

Uma alimentação saudável e que promove a perda de peso (veja aqui 200 cardápios para emagrecer) é composta basicamente por comidas naturais: carnes, peixes, frango, ovos, verduras, legumes, castanhas, frutas e grãos integrais.

Mas nem só desses alimentos vive a pessoa em processo de emagrecimento. Você pode, uma ou outra vez na semana, comer uma pizza, um hambúrguer ou um sorvete, apenas tenha bom senso e moderação.



E uma forma de aderir melhor à dieta é fazendo trocas inteligentes. Por exemplo:

Refrigerantes e suco de caixinha Troque por água (com ou sem gás) aromatizada com ervas ou frutas cítricas; chás gelados naturais sem açúcar e sucos naturais de frutas com baixo teor de frutose, como limão, maracujá, morango (também sem açúcar).