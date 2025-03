É verdade que lavar o cabelo apenas uma vez por semana faz mal? Veja dicas

Dicas para uma lavagem saudável

Se você tem o cabelo muito oleoso, use produtos feitos para esse tipo de fio. Isso vale para quem tem raiz oleosa e ponta seca. O xampu para esse tipo de cabelo costuma ter quantidades ideais de substâncias que limpam o couro cabeludo, sem deixar o fio seco demais.

Deve-se lavar o couro cabeludo para retirar, principalmente, o resíduo gorduroso. A água deve estar na temperatura mais baixa possível. Isso porque a água muito quente resseca o couro cabeludo.

Depois, aplique uma pequena quantidade de xampu nas mãos e, com o couro cabeludo já úmido, espalhe, massageando com a ponta dos dedos, nunca com as unhas. Em seguida, enxágue bem, sem deixar resíduos. Se desejar, aplique o condicionador —apenas nos fios—, para selar as cutículas do cabelo, preservando as proteínas e o tratamento nos fios.

*Com informações de reportagem publicada em 26/09/2024