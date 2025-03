'Doenças de pele são um pesadelo na vida diária', diz diretora da L'Oréal

VivaBem: O que inspirou a criação de um projeto global como esse?

Myriam Cohen-Welgryn: Hoje, há uma grande desigualdade no acesso à saúde da pele. Isso é um problema crítico, pois, no mundo, mais de dois bilhões de pessoas vivem com doenças cutâneas. A expectativa é que esse quadro piore devido às mudanças climáticas, à rotina agitada, ao estresse e à exposição à poluição. As patologias só tendem a aumentar. Além disso, pessoas com problemas de pele são estigmatizadas. Estudos indicam que 30% delas se sentem rejeitadas quando têm lesões no rosto, e 50% das que têm eczema relatam dificuldades em ter contato íntimo.

O que torna essa situação tão alarmante? Não há tratamento ou médicos suficientes?

Não há dermatologistas suficientes no mundo. A média é de quatro médicos para cada 100 mil habitantes, mas muitos países têm bem menos do que três. O Brasil tem 11, mas a Índia, por exemplo, tem apenas 0,5. Nos Estados Unidos, a média é de seis para cada 100 mil habitantes, mas há grandes "desertos dermatológicos" no país. Os estados de Montana e Wyoming, por exemplo, têm menos de 0,5 dermatologistas por 100 mil habitantes.

Os médicos estão escolhendo menos essa especialidade?

Não necessariamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os profissionais dessa área estão mais focados na dermatologia estética do que no tratamento de patologias.

Imagem: Getty Images

Por isso, queremos contribuir para o acesso à educação e à informação sobre patologias cutâneas e fortalecer esse ecossistema. Nosso objetivo é aumentar a conscientização sobre a crise dermatológica e chamar a atenção de instituições de saúde para mudanças em suas políticas, garantindo maior acesso a todos.

Além do câncer, quais outras doenças de pele são mais frequentes?

Falamos muito sobre o câncer de pele porque ele pode ser fatal se não for detectado a tempo, mas 25% da população mundial sofre com outros tipos de problemas dermatológicos. A dermatite atópica, por exemplo, é uma doença comum e incapacitante, pois causa estresse e insônia devido à coceira intensa. Além disso, gera estigmatização.