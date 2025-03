Câncer na vulva: sintomas nessa região genital feminina geram confusão

Sintomas do câncer de vulva

Imagem: iStock

Os sintomas do câncer de vulva são frequentemente silenciosos ou sutis. No início, a doença pode se manifestar com sinais leves e não específicos. Muitos dos primeiros deles, como coceira, dor ou pequenas alterações na pele da vulva, podem ser confundidos com condições mais comuns, como infecções ou irritações.

A falta de sintomas óbvios no início é uma das razões pelas quais o câncer de vulva é frequentemente diagnosticado tardiamente.

Portanto, fique atenta a:

Coceira persistente: muitas mulheres podem sentir coceira na região da vulva, que não desaparece com cremes ou tratamentos comuns;