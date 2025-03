5 hábitos de crianças superdotadas que as diferenciam das demais

2. Focar inteiramente em uma tarefa: o hiperfoco é descrito como uma atenção intensa a atividades não rotineiras, a ponto de reduzir a percepção do ambiente. Isso pode fazer com que a criança não perceba quando é chamada. Ela ainda aprende sozinha e resiste à repetição e atividades rotineiras.

3. Questionar sobre tudo e a toda hora: entre 2 e 4 anos, todas as crianças passam pela "fase do porquê", questionando tudo. Em crianças com altas habilidades, essa curiosidade é ainda mais intensa, buscando entender desde fenômenos naturais até questões existenciais. Elas não se contentam com respostas simples e querem saber o que há por trás das coisas. Estão sempre bem informadas e expressam ideias e reações com vasto vocabulário.

4. Desmontar coisas: crianças com altas habilidades frequentemente desmontam objetos para entender como funcionam, como controles remotos ou brinquedos. Embora isso possa ser incômodo para os pais, pois nem sempre é possível remontar, essa curiosidade é um sinal de inteligência e habilidades avançadas.

5. Manter-se acordadas até tarde: a hora de dormir pode ser difícil para crianças com mentes muito ativas, que têm dificuldade em "desligar" o cérebro. Um estudo da Universidade de Michigan (EUA) mostra que um em cada quatro pais relata que seus filhos resistem ao sono devido a preocupações ou ansiedade, o que pode estar relacionado a um maior desenvolvimento cognitivo. No entanto, é crucial que todas as crianças, inclusive as superdotadas, tenham uma boa noite de sono.

Como saber se seu filho é uma criança com altas habilidades?

Especialistas apontam que o primeiro passo é observar se ele aprende as coisas sozinho, e se o desenvolvimento está acima da média das outras crianças.