Não quer comer comida no jantar? 6 opções de refeições leves e práticas

O jantar pode representar um dilema para muita gente, mesmo para aqueles que não estão de dieta. Há dúvidas se a refeição noturna realmente vale a pena ou se ela pode ser dispensada, já que há muitos relatos de pessoas que se sentem "pesadas" ao jantar. Dessa forma, o arroz e feijão é substituído por lanches mais leves ou, às vezes, a pessoa simplesmente dorme sem comer.

Segundo a nutricionista Daniela Cierro, é necessário analisar cada caso individualmente. "A pessoa está com o peso adequado? Está com os níveis séricos (colesterol, triglicérides, glicemia) dentro dos padrões? Tem um bom rendimento nas atividades diárias? Dorme bem? Então, se ela simplesmente não sente fome, tudo bem. Isso pode fazer parte do funcionamento do organismo dela. Porém, se existe algum desses indícios, ela precisa procurar um nutricionista ou médico para reajustar, porque muito provavelmente há uma descompensação", explica.

Por outro lado, há quem faz o contrário: come pouco ao longo do dia e tem uma fome excessiva à noite (hiperfagia noturna), o que colabora para o ganho de peso. A médica nutróloga Nadia Haubert diz que para se ter uma alimentação equilibrada, é preciso fracionar o valor calórico ao longo do dia em quatro refeições. No entanto, o jantar deve ser leve.