Tipo mais agressivo de mpox é confirmado em SP: qual a diferença das cepas?

Fique atento aos sintomas e busque atendimento médico;

Evite contato próximo com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção: nada de toque, beijo ou sexo;

Limite o número de parceiros sexuais;

Faça uma pausa na atividade sexual com novos parceiros durante períodos de transmissão aumentada;

Evite compartilhamento de objetos, incluindo roupas de cama e toalhas;

Não estigmatize a doença: qualquer pessoa pode contrair o vírus;

Use máscaras;

Cubra braços e pernas em aglomerações;

Higienize as mãos.

Granato diz que o período de incubação do vírus é de duas semanas, tempo em que a pessoa pode transmiti-lo sem perceber que está infectada.

Vacina é forma de proteção

A vacina da varíola humana protege contra a mpox. Estudos apontam que a vacinação prévia contra varíola pode ser eficaz contra a mpox em até 85% —isso ocorre porque ambos os vírus pertencem à mesma família e, portanto, existe um grau de proteção cruzada devido à homologia genética entre eles. Mas como a varíola humana foi erradicada há mais de 40 anos, atualmente não há vacinas disponíveis para o público em geral.

Vacina contra mpox foi aprovada no Brasil. A Anvisa aprovou o uso do imunizante conhecido como Imvanex, Imvamune ou Jynneos, produzido pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. A estratégia de vacinação do Ministério da Saúde prioriza pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença, como aquelas vivendo com HIV/aids, profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus da varíola, pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox.