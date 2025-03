'Me consideram estranho paras vagas gerais e normal demais para cargos PCD'

Américo Júnior, 35, perdeu as contas de quantas vezes fez entrevistas de emprego e não foi contratado, mesmo com a sensação de que tenha se saído bem. O estudante de Brasília (DF) vivencia na pele a dificuldade em ingressar no mercado de trabalho por ter TEA (Transtorno do Espectro Autista). "Normalmente, me consideram estranho para as vagas gerais e normal demais para os cargos PCD", diz. A Lei 12.764/12 determina que a pessoa com TEA é considerada alguém com deficiência para todos os efeitos legais.

De acordo com Américo, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho se deve aos estereótipos criados sobre os autistas. "Muitos imaginam que somos gênios como Temple Grandin [famosa autista americana] ou que não temos qualificações para a empresa correr o risco de contratar", diz. Isso faz com que muitas empresas optem por outros tipos de deficiência no lugar do autismo na hora da contratação de pessoas com deficiência.