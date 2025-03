Ozempic: como veneno de lagarto que só come 6 vezes por ano revelou remédio

A análise do veneno do lagarto monstro-de-gila foi a chave para o desenvolvimento de remédios como o Ozempic, Wegovy e Mounjaro, as "canetas emagrecedoras" consideradas revolucionárias para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade.

Estudos levaram à descoberta de uma enzima que orientou o mecanismo das medicações, que simula a ação do GLP-1 —hormônio que inibe a fome e regula o nível de açúcar no sangue (glicemia).

O animal, da espécie Heloderma suspectum, é natural da América do Norte, encontrado só em regiões ao oeste do México e dos Estados Unidos. "Seu veneno é composto por mais de uma dezena de proteínas", explica a bióloga Daniella França, doutora pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) e que estuda répteis há 17 anos.