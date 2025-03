Efeito maior que de creme antirruga: aposte em 8 alimentos 'anti-idade'

Chamados de alimentos "anti-idade", ou anti-aging, eles são conhecidos por conter nutrientes importantes para o corpo e que ajudam a retardar o envelhecimento do organismo em todas as esferas —não só na pele como em outros órgãos e tecidos.

De acordo com a nutricionista Angélica Grecco, uma das principais características desses alimentos é estarem cheios de substâncias antioxidantes. "Elas são responsáveis por evitar a oxidação das células provocada pelos radicais livres e que causam o envelhecimento precoce", diz.

O corpo realiza milhões de reações químicas para funcionar, mas esse processo gera radicais livres, moléculas que podem ser prejudiciais. Eles entram pelo ambiente, como poluição e alimentos inflamatórios, ou se acumulam quando estamos estressados, com sobrepeso ou com doenças crônicas. Esses radicais desestabilizam células, danificam o DNA e aceleram o envelhecimento. Alimentos "anti-idade" com poder antioxidante ajudam a neutralizar esses radicais livres, prevenindo danos ao corpo.