'Exaustão dos órgãos': doença rara e sem cura matou príncipe de 22 anos

O príncipe Frederik de Nassau, da família real de Luxemburgo, morreu aos 22 anos no último dia 1º devido a uma doença rara chamada POLG, causada por um problema genético e que pode levar à falência múltipla de órgãos.

Frederik descobriu a doença aos 14 anos e, desde então, a família incentivava estudos sobre a condição, na busca de uma potencial cura. O príncipe era fundador e diretor criativo da Fundação POLG.

O anúncio da morte foi feito pelo pai do jovem, Robert de Nassau, no site da fundação. "A última pergunta de Frederik para mim, antes de seus outros comentários, foi: 'Papai, você está orgulhoso de mim?'. Há vários dias que ele mal conseguia falar, por isso a clareza destas palavras foi tão surpreendente quanto profundo o peso do momento", diz um trecho do comunicado.