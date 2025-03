Papel higiênico na geladeira funciona? Veja dicas para eliminar mau cheiro

Muitos desconhecem que um simples rolo de papel higiênico pode ajudar a eliminar odores na geladeira. Esse truque, que ficou popular nas redes sociais, também reduz a umidade e melhora a conservação dos alimentos. Isso ocorre porque a celulose do papel higiênico é altamente absorvente, capturando líquidos e partículas responsáveis pelos maus cheiros.

O rolo deve ser novo, portanto, retirado da embalagem sem uso, colocado longe de líquidos e trocado a cada uma ou duas semanas. Embora ajude a reduzir cheiros, é importante limpar a geladeira e descartar produtos vencidos regularmente.

Outras soluções contra o mau cheiro

Carvão ativado: funciona na maioria dos casos. Quando as moléculas do mau cheiro passam por seus poros minúsculos, elas são capturadas e dali não saem mais. Se a geladeira estiver muito fedorenta, será preciso trocar o potinho de carvão dentro de alguns dias, já que a maioria dos poros que ficam em contato com o ar do eletrodoméstico estará cheia.

Pó de café: outra substância que age da mesma maneira é o pó de café. Quanto mais fino é o pó, melhor: mais espaço ele terá para capturar o cheiro. Quanto maior for a superfície de contato com o ar da geladeira, mais cheiro ele vai capturar.

Se não funcionar, o que fazer?

Tanto o carvão ativado quanto o café são compostos orgânicos que têm afinidade com gases orgânicos e, por isso, ótimas opções para tirar cheiro de comida podre. Mas a coisa muda de figura se o cheiro não estiver vindo de algum composto biodegradável.