'Minhas pernas pareciam parênteses, mas médicos não sabiam o que tinha'

"Os primeiros sintomas surgiram quando tive um atraso para começar a andar. Minha mãe percebeu que eu sentia dores ao tentar caminhar, colocava as mãos no joelho e chorava. Com o passar do tempo, minhas pernas ficaram arqueadas (tortas), não crescia conforme o esperado e os níveis de fósforo, cálcio e vitamina D sempre davam mais baixos do que o normal nos exames de sangue.

O pediatra que me acompanhava desconfiou que pudesse ser algum problema ortopédico e orientou os meus pais a me levarem a um ortopedista. Em seis meses, minha mãe me levou a 19 ortopedistas em busca de respostas e diferentes opiniões, mas nenhum deles conseguiu fechar o meu diagnóstico.

Imagem: Arquivo pessoal

Durante as consultas, os médicos orientavam o uso de botas ortopédicas para tentar corrigir o arqueamento dos joelhos para fora, minhas pernas tinham a aparência de parênteses. Usei as botinhas, mas não resolveu o problema.

Ao ver nossa situação, uma amiga da minha mãe sugeriu que ela me levasse à Santa Casa de São Paulo, ressaltando que era um hospital grande e com vários especialistas. Chegando lá, passei em uma consulta com um nefrologista que iniciou uma nova investigação.

Fiz diversos exames, incluindo um teste genético. Com 1 ano e seis meses, fui diagnosticada com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X (conhecido pela sigla XLH).