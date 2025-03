Cura do diabetes? Técnica inibe tipo 1 em camundongos e traz esperança

Resultados foram promissores

Os cientistas têm avançado significativamente nos últimos anos no campo do transplante de ilhotas pancreáticas, buscando restaurar a capacidade do corpo de produzir insulina. As ilhotas pancreáticas são o único tecido humano capaz de gerar insulina em resposta ao aumento de glicose no sangue. No entanto, no diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca essas células, prejudicando sua função e levando à deficiência de insulina.

As células das ilhotas dependem de um rico sistema de vasos sanguíneos para funcionar adequadamente. Um dos maiores desafios nesse processo tem sido justamente replicar o ambiente vascular necessário para a sobrevivência das ilhotas.

No estudo em questão, pesquisadores da Weill Cornell Medicine (EUA) combinaram células do pâncreas, responsáveis por produzir insulina, com células modificadas para formar vasos sanguíneos. Esse tratamento foi testado em camundongos e conseguiu reverter uma condição semelhante ao diabetes nos animais, o que significa que as células do pâncreas voltaram a produzir insulina, essencial para controlar os níveis de açúcar no sangue.

A técnica foi pensada para ser menos invasiva, permitindo que as células sejam implantadas sob a pele, em vez de precisar de uma cirurgia mais complexa. As células modificadas ajudaram a criar uma rede de vasos sanguíneos que forneceu o ambiente necessário para que as células do pâncreas funcionassem novamente.

Quais os sintomas do diabetes tipo 1

Fome frequente;