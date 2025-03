Braços de 55 cm: exercícios de bíceps e tríceps que Schwarzenegger indica

Muita gente tem curiosidade de saber como o ator Arnold Schwarzenegger conseguiu construir braços de 55 centímetros em seu tempo de fisiculturista. Uma técnica que ele usava para ajudar a desenvolver os "picos" dos bíceps (a forma pontiaguda que faz a cabeça exterior do bíceps) era fazer uma torção externa do antebraço ao realizar a rosca direta.

Para isso, ao fazer qualquer rosca com halteres (em pé, sentado ou inclinado), Schwarzenegger sugere começar com a mão em uma posição neutra (palmas voltadas para o corpo). Então, gire a mão enquanto você ergue o peso, de modo que a palma da mão fique voltada para cima. Perto do final da execução, torça mais a mão para que o dedo mindinho fique mais alto do que o polegar e forçosamente tensione o bíceps.