Vale comer iogurte grego todo dia? Veja diferenças para o natural integral

Fonte de proteínas e cálcio, o iogurte é consumido tanto no café da manhã quanto na hora que bate aquela fome no meio da tarde. Uma versão especialmente atraente para quem tem o hábito de consumi-lo no dia a dia é o grego, que proporciona sensação de saciedade duradoura.

Entenda o iogurte 'dos deuses'

A diferença fundamental na produção industrial do iogurte grego é a adição à receita de uma substância chamada mussalina, que evita que o leite coalhe, mesmo passando por todo o processo de "quebra" de moléculas, exposição a altas temperaturas e resfriamento.

Uma vez pronto, o iogurte é coado ou decantado, para que seu soro seja retirado. Resta, assim, uma pasta grossa, sem perdas nutricionais em relação ao iogurte natural integral. A consistência é cremosa e "pesada" e o sabor, azedo. Mas isso não impede que ele seja comido puro.