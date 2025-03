'Vida interrompida': mãe diz que filha ficou em coma após anestesia em casa

Alguns desses custos incluem R$ 200 mil do transporte aeromédico (antes da internação no Materdei, Letícia ficou no Hospital Albert Einstein, em São Paulo); a compra de uma cadeira de rodas sob medida (R$ 55 mil) e tratamentos diversos, como fisioterapia, neurorreabilitação e neuromodulação (R$ 18 mil por mês). A família luta na Justiça para que Natália arque com todos esses gastos.

De acordo com Flávia, o prognóstico da filha é "o pior possível". Ela, que não gosta de tocar no assunto e se emociona ao trazê-lo à tona, afirma que Letícia teve comprometimento cerebral significativo e que não responde a estímulos. Apesar disso, torce por um milagre.

Letícia é uma menina boa demais, daquelas amigas de todo mundo. Infelizmente, foi na inocência porque confiava demais na Natália. Ela tem de voltar [do coma]. É a minha única filha.

Flávia Bicalho

Letícia e a mãe; jovem entrou em coma após anestesia de amiga médica Imagem: Arquivo pessoal

Procurada por VivaBem, Natália preferiu não se posicionar sobre o caso. O espaço segue aberto.

O MP-MG afirmou que o caso é investigado pela unidade do órgão em Nova Lima e que está em contato com a promotoria responsável, mas que ainda não há mais detalhes sobre o caso.