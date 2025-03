Coluna travou? Injeção no local alivia a dor e é dada com anestesia

O cateter com o líquido é guiado por ultrassom ou raio-X e mede de 6 mm a 7 mm. Para saber o ponto exato da aplicação, o médico se orienta também por exames físicos e de imagem feitos antes. Assim, verifica se o local da queixa coincide com o que os resultados mostram.

Objetivo é colocar o remédio o mais próximo possível do problema. A aplicação pode ser próxima das estruturas nervosas —como é feito com a raquianestesia—, e a agulha chega perto da medula ou do nervo, sem machucá-lo. Também pode ser feita nas pequenas articulações da coluna.

Os riscos são baixos, mas comuns a qualquer procedimento cirúrgico. Problemas com anestesia, sangramento e infecção são minimizados pela rapidez do processo, sem cortes, e na escolha de um profissional habilitado e capacitado. Seguindo as diretrizes, os riscos neurológicos também diminuem.

Quando aplicar injeção na coluna?

A maioria dos casos de dor na coluna é tratada de forma conservadora. Mesmo quando há hérnia de disco, nove em cada dez pessoas não precisam de cirurgia, então exercícios de fortalecimento, fisioterapia, alongamentos e, se necessário, analgésicos e anti-inflamatórios já resolvem o problema.

Quando essas terapias não surtem efeito, a injeção pode ser considerada. Ela é geralmente indicada quando a dor crônica não melhora com as intervenções clínicas ou impede a pessoa de fazer exercícios de forma adequada. Assim, a infiltração alivia o sintoma para que se possa fazer a reabilitação depois.