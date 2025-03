É possível ganhar massa muscular em uma dieta vegana? Entenda

Fernanda de Luca, médica nutróloga e pediatra, diz que essas proteínas são tão boas e eficientes quanto as de origem animal no quesito ganho de massa muscular. "Estudos que comparam a proteína de soja, por exemplo, com o whey protein, que é de origem animal, mostram que o ganho de massa muscular depende da quantidade de proteína ingerida, e não da sua origem", diz.

Porém, alguns especialistas argumentam que as proteínas vegetais não atendem as necessidades de hipertrofia da mesma maneira que as de origem animal. "Nenhuma proteína vegetal tem a mesma eficácia das propriedades do soro de leite (whey protein), por exemplo, que é considerado padrão ouro por atender as exigências nutricionais do organismo humano", coloca o professor emérito da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) Valdemiro Carlos Sgarbieri, autor do livro "Avanços Conceituais em Nutrição Humana — Ciência e Tecnologia de Alimentos".

"A maioria das proteínas vegetais é deficiente em pelo menos um aminoácido, o que dificultaria a síntese proteica", argumenta Eduardo Reis, nutricionista com especialização em nutrição esportiva, membro da Abne (Associação Brasileira de Nutrição Esportiva).

Segundo reportagem de 2020, apesar de a maioria das proteínas vegetais ser deficiente em pelo menos um aminoácido essencial, o ganho de massa magra em pessoas que realizam treino de força vai depender do contexto alimentar do dia todo.

"Os veganos se alimentam de várias outras fontes proteicas nas refeições. Assim, eles conseguem obter aminoácidos variados que, no fim do dia, equivalem a uma proteína completa [como as de origem animal]", acrescenta Hamilton Roschel, professor e coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da USP

Rachel Francischi, nutricionista e autora do livro "Vegetarianismo e Veganismo em Nutrição Materno-Infantil", recomenda a ingestão duas vezes ao dia de uma porção generosa de leguminosas e cereais para uma boa dosagem de proteínas. "Atletas costumam ter uma necessidade maior e precisam consumir cerca de três vezes ao dia", orienta.