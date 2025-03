Corrida na praia: 8 cuidados importantes ao praticar o esporte na areia

Para evitar assaduras, provocadas pela combinação de areia com o atrito de pele com pele em áreas como virilha e axilas, passe vaselina ou creme antiassaduras nessas áreas do corpo.

Imagem: iStock

5. Use os calçados certos para a areia

Escolha tênis leves e confortáveis com solados baixos. Eles proporcionam boa estabilidade, minimizando o risco de torções, enquanto permitem que seus pés se adaptem à superfície irregular.

Também há a possibilidade de fazer caminhadas e trotes descalço, mas lembre-se que isso aumenta e muito o risco de machucar os pés em pedras e outros objetos que possam surgir no caminho.

6. Varie a intensidade

Se você é iniciante, não tente correr por 30 minutos de uma vez já no primeiro treino. A areia oferece uma resistência adicional e torna o exercício mais difícil.